Euro Bölgesi ekonomisi büyüme gösterdi

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi'nin gayrisafi yurtiçi hasılası 2023'ün ilk çeyreğinde yatay seyreden büyümeye kıyasla nisan-haziran döneminde yüzde 0,3 oranında büyüdü.

Yıllık bazda ise Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,6 oranında büyüme gösterdi.

İkinci çeyrek GSYH verileri kış yarıyılında Euro Bölgesi'nin durgun ekonomik performansından küçük bir toparlanmaya işaret ediyor.

Ekonomistler şimdi sıkı finansman koşullarına ve küresel ekonominin sağlığına ilişkin endişelere rağmen büyümenin yavaş da olsa yılın geri kalanında devam etmesini bekliyor. FactSet tarafından yapılan ankete katılanlar Euro Bölgesi'nin reel GSYH'sinin 2023 yılında %0,6 oranında büyümesini bekliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran ayında yaptığı açıklamada Euro Bölgesi ekonomisinin 2023 yılında %0,9 oranında büyümesini beklediğini belirtirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun mayıs ayında yayınladığı tahminlere göre bu yıl GSYH yüzde 1,1 oranında büyüyecek.

İkinci çeyrekte Almanya'nın ekonomik büyümesi dururken, Fransa'nın GSYH'si %0,5, İspanya'nınki %0,4 oranında arttı, İtalya'da ise ekonomi %0,3 oranında küçüldü.