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Euro Bölgesi ekonomisinin daralması bekleniyor

Euro Bölgesi'nde yılın ilk çeyreğinde ekonomik daralmanın yüzde 0,4 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

29.03.2021 - 12:18 | | AA
Euro Bölgesi ekonomisinin daralması bekleniyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,7 küçülmesinin ardından bu yılın ilk çeyreğinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 daralmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, 2021'in ikinci çeyreğinde bölge ekonomisinin yüzde 1,5 ve üçüncü çeyrekte yüzde 2,2 büyüyeceği beklentisine yer verildi.

Bu yılın birinci çeyreğinde yıllık yüzde 4,7 düşmesi beklenen hanehalkı tüketici harcamalarının, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11 artacağı öngörüldü.

Sanayi üretiminin birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 ve ikinci çeyrekte yüzde 24,5 artmasının beklendiği kaydedildi.

2021’nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,8 ve ikinci çeyreğinde yüzde 1,8 olması beklenen ortalama enflasyonun, üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen raporda, enflasyon tahmininin; Brent petrolün varil fiyatının 62 dolar, euro/dolar paritesinin 1,21 seviyesi baz alınarak yapıldığı bildirildi.

Raporda ekonomik görünüme yönelik belirsizliklerin, Avrupa’da yeniden artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yüksek kaldığı belirtildi.

Hem yukarı hem de aşağı yönlü risklerin salgının seyrine bağlı olduğunun vurgulandığı raporda, Kovid-19 salgınında üçüncü dalga ve ekonomik toparlanmayı erteleyecek yeni kısıtlamalar aşağı yönlü riskler olarak sıralandı.

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