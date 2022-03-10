Euro Bölgesi için büyüme tahmini düşürüldü

Goldman Sachs, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde daralmasını bekliyor. Kurum enflasyonda yükselişin de devam edeceğini öngörüyor.

Sven Jari Stehn öncülüğündeki Goldman Sachs analistleri finansal koşulların sıkılaştığını, enerji tedarikine bağlı üretim kesintilerinin artabileceğini belirtti.

Hanehalkının da enerji maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkileneceği ifade edilen raporda temmuz ayında Euro Bölgesi enflasyonunun yüzde 7.7 ile zirve yapacağı, bu yıl ortalamanın ise yüzde 6.8 olacağı öngörüldü.

BloombergHT'de yer alan habere göre bu yıl büyüme tahmini yüzde 3.9’dan yüzde 2.5’e revize edildi. 2023 yılı öngörüsü ise yüzde 2.2 oldu.

Raporda Rusya-Ukrayna krizinin derinleşme ihtimaliyle risklerin aşağı yönlü olduğu belirtildi. Ekonomistler Avrupa Merkez Bankası’nın politika normalleşmesinin erteleneceği, varlık alımlarının yılın ikinci yarısında da devam edebileceği tahminini yaptı. Bu yıl için faiz artışının ihtimal dışı olduğu ifade edildi.