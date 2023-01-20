Euro Bölgesi için büyüme tahminini revize etti

2022'nin son çeyreğinde ekonominin beklentilerden daha iyi performans gösterdiğine ve düşen enerji fiyatlarına işaret eden Morgan Stanley, 2023 için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e çıkardı.

Morgan Stanley, 2023 yılının tamamı için büyüme tahminini yükseltse de yılın ilk yarısında ekonominin büyük ölçüde durgunluk içinde olacağını öngördü.