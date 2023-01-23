Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini revize etti

Credit Suisse, Euro Bölgesi için kısa vadeli ekonomik görünümün ciddi iyileşme gösterdiğini ancak ılımlı bir resesyon yaşanması olasılığının devam ettiğini söyledi.

Credit Suisse Ekonomisti Veronika Roharova yaptığı değerlendirmede Euro Bölgesi için 2023 yılı GSYH büyüme beklentisini yüzde -0,1'den yüzde 0,5'e, 2024 yılı beklentisini de yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e çıkardıklarını belirtti.

"Yukarı yönlü revizyonlar 2022 yılının ikinci yarısındaki şaşırtıcı büyüme dayanıklılığını, düşük petrol ve gaz fiyatlarını, Çin'in beklenenden daha hızlı yeniden açılmasını yansıtıyor" diye konuşan Roharova, bununla birlikte Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin gelecek global finansal şartlarda devam eden sıkılaştırmanın etkisiyle 12-18 ayda bastırılmış olmaya devam edeceğini vurguladı.