Euro Bölgesi için enflasyon beklentisi açıklandı

Anket sonuçlarına göre 2023 yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 5,9'dan yüzde 5,6'ya geriledi. 2024 yılı için enflasyon tahmini de yüzde 2,7'den 2,6'ya düştü. Ancak 2025 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 2,1'den 2,2'ye yükseldi ve uzun vadeli beklenti yüzde 2,1 olarak korundu.

Profesyonel Tahminciler Anketi'nde 2023 yılı için büyüme beklentisi yüzde 0,6 ile ECB'nin yüzde 1 olan kendi tahmininin çok altında kalırken, 2024 yılı büyüme beklentisi de yüzde 1,4'ten 1,2'ye revize edildi.

İşsizlik oranı için 2023 yılı beklentisi yüzde 7'den yüzde 6,8'e revize edildi.