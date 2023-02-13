Euro Bölgesi için enflasyon tahminleri düşürüldü

AB Komisyonu "2023 yılı Kış Dönemi Ekonomik Tahminler" raporunu yayınladı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 2023 ve 2024 yılları için enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Komisyon, 2023 yılı için beklentisini yüzde 6,1'den yüzde 5,6'ya, 2024 yılı için yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e indirdi.

Avrupa Birliği için enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 7'den yüzde 6,4'e, 2024 yılı için yüzde 3'ten yüzde 2,8'e revize edildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DE REVİZE EDİLDİ

AB Komisyonu, Euro Bölgesi ekonomisi için 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 0,3'ten yüzde 0,9'a çıkarırken, 2024 yılı için beklentisini yüzde 1,5 olarak korudu.

Avrupa Birliği için büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 0,3'ten yüzde 0,8'e yükseltildi, 2024 yılı beklentisi yüzde 1,6 olarak kaldı.