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Euro Bölgesi için görünüm revize edildi

Goldman Sachs, son ABD-Avrupa Birliği ticaret anlaşmasının beklenenden daha iyi bir sonuç vermesini ve bloğun küresel ticaret gerilimlerine karşı şaşırtıcı direncini gerekçe göstererek Euro Bölgesi için ekonomik görünümünü yukarı yönlü revize etti.

29.07.2025 - 15:07 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi için görünüm revize edildi

Yatırım bankası daha önce %1 olarak tahmin ettiği Euro Bölgesi GSYH büyümesini 2025 yılında %1,1 olarak öngörüyor. 2026 yılı için ise büyüme %1,2 ile daha önceki tahmin olan %1,1'in biraz üzerinde öngörülüyor.

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Goldman Sachs ayrıca ABD gümrük tarifelerinin Avrupa büyümesi üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin tahminini de düşürdü. Goldman, gümrük vergilerinin 2025 yılı sonuna kadar büyümeyi 0,4 puan azaltmasını beklerken, bu oran daha önce beklenen %0,6'lık orandan daha iyi.

Revizyon, ABD'nin AB malları için Goldman ekonomistlerinin beklediğinden daha düşük olan %15'lik bir temel tarife oranını kabul etmesinin ardından geldi. Banka, küresel ticaret sürtüşmeleri yoğunlaşsa bile Avrupa ekonomisinin beklenenden daha dirençli kaldığını kaydetti.

Analistlerin hem ABD'de hem de AB üyesi ülkelerde yaklaşan seçimler öncesinde ticaret politikalarının nasıl gelişeceğini yakından takip etmesiyle birlikte tahmin ayarlaması finansal piyasalarda ihtiyatlı bir iyimserliğe işaret ediyor.

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