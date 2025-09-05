Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü
HaberlerUzmanparaEuro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü

Euro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü

Euro Bölgesi'nin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme gösterdi.

05.09.2025 - 15:07 | | AA
Euro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini güncelledi.

Haberin Devamı

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,5 arttı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,4 artacağı yönündeydi. AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,3 ve İtalya'da yüzde 0,1 düşerken, Fransa'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,7 arttı. GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,8 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

Haberin Devamı

İSTİHDAM VERİLERİ

Euro Bölgesi'nde istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı. AB'de ise istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Trump: Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz

Trump: Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz

Luis Enrique'nin bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı!

Luis Enrique'nin bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı!