Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi üçüncü çeyrekte büyüdü
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte büyüdü

Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 büyüme kaydetti.

29.10.2021 - 13:02 | | AA
Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in üçüncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin üçüncü çeyreğine göre de yüzde 3,9'luk artış gösterdi.

GSYH, yılın ikinci çeyreğinde AB'de yüzde 2, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 2,1 artmıştı.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya'da 1,8, Fransa'da 3,0, İtalya'da 2,6 ve İspanya'da yüzde 2 arttı.

Söz konusu oran geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 2,5, Fransa'da 3,3, İtalya'da 3,8 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

    İki ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

    İki ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    İki ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

    İki ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

    İletişim Başkanı Altun'dan videolu AKM paylaşımı

    İletişim Başkanı Altun'dan videolu AKM paylaşımı

    AB'den seyahat kısıtlaması kararı

    AB'den seyahat kısıtlaması kararı

    Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor

    Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İki ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

    İki ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

    Sıradaki Haber
    Emekli olacaklar dikkat! Değişti

    Emekli olacaklar dikkat! Değişti

    Sıradaki Haber
    Elon Musk açıkladı: Yeniden üniversite okuyacak

    Elon Musk açıkladı: Yeniden üniversite okuyacak

    Sıradaki Haber
    İletişim Başkanı Altun'dan videolu AKM paylaşımı

    İletişim Başkanı Altun'dan videolu AKM paylaşımı

    Sıradaki Haber