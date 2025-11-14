Canlı Borsa
Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

14.11.2025 - 14:24 | | AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini güncelledi.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,3 yükseleceği yönündeydi. AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde, çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Romanya ve Litvanya'da yüzde 0,2, İrlanda ve Finlandiya'da yüzde 0,1 azaldı. Söz konusu dönemde Almanya, İtalya ve Macaristan'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Finlandiya'da yüzde 0,9 gerilerken, Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

