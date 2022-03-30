'Euro Bölgesi yüksek enflasyonla karşı karşıya'

"Kısa vadede yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme ile yüz yüze geleceğiz" diye konuşan Lagarde, "Savaş ne kadar uzun sürerse ekonomik maliyetleri o kadar yüksek olacak ve negatif senaryolar ile karşı karşıya kalma olasılığı büyüyecek" dedi.

Hanehalklarının halihazırda daha kötümser hale gelmekte ve harcamalarını kısmakta olduklarını belirten Lagarde, işletme yatırımlarının da darbe almasının büyük olasılık olduğunu vurguladı. Lagarde devam eden çatışma ortamında ECB'nin gereken her türlü adımı atacağını da ifade etti.

Gelen verilerin enflasyon görünümünün desteklendiğini ve ECB'nin varlık alım programı (APP) çerçevesinde net varlık alımlarını üçüncü çeyrekte sona erdireceğini de ifade eden Lagarde, Avrupa'nın gerekli yatırımların mümkün olduğunca hızlı ve düzgün devreye girmelerinin sağlanmasına yönelik bir plana ihtiyacı olduğunu da belirtti.