Euro Bölgesi'nde bileşik PMI 3 ayın en düşüğünde

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı. Verilere göre, kasımda 52,8 olan Euro Bölgesi bileşik PMI, aralıkta 51,5'e düştü. Böylece Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Euro Bölgesi'nde kasımda 53,6 olan hizmet sektörü PMI da aralıkta son 3 ayın en düşük seviyesi olan 52,4'e geriledi. Piyasa beklentileri, aralıkta bileşik PMI'ın 51,9, hizmet PMI'ın 52,6 olması yönündeydi. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.