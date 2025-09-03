Euro Bölgesi'nde bileşik PMI belli oldu

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi ağustos ayında yavaş bir hızda büyüme gösterdi.

Temmuz ayında 50,9 seviyesinde belirlenen Euro Bölgesi bileşik PMI, ağustosta 51’e ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 12 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca, Euro Bölgesi'nde temmuzda 51 olan hizmet sektörü PMI ise ağustosta son iki ayın en düşük seviyesi olan 50,5’e indi. Piyasa beklentileri, ağustosta bileşik PMI'ın 51,1, hizmet PMI'nın 50,7 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi dikkati çekti. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.