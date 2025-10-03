Euro Bölgesi'nde bileşik PMI belli oldu

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi eylülde yavaş bir hızda büyüdü.

Ağustosta 51 seviyesinde belirlenen Euro Bölgesi bileşik PMI, eylülde 51,2'ye ulaştı. Böylece Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 16 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Euro Bölgesi'nde ağustosta 50,5 olan hizmet sektörü PMI ise eylülde son 8 ayın en yüksek seviyesi olan 51,3'e tırmandı. Piyasa beklentileri, eylülde bileşik PMI'ın 51,2, hizmet PMI'nın 51,4 olması yönündeydi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.