Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde bileşik PMI belli oldu
HaberlerUzmanparaEuro Bölgesi'nde bileşik PMI belli oldu

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI belli oldu

Euro Bölgesi'nde ekimde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,5 puana çıktı.

05.11.2025 - 16:45 | | AA
Euro Bölgesi'nde bileşik PMI belli oldu

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı. Verilere göre Euro Bölgesi ekonomisi ekimde 2023 mayıs ayından bu yana ölçülen en yüksek seviyede büyüdü.

Haberin Devamı

Eylülde 51,2 seviyesinde belirlenen Euro Bölgesi bileşik PMI, ekimde 52,5'e ulaştı. Böylece Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 29 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Euro Bölgesi'nde eylülde 51,3 olan hizmet sektörü PMI ise ekimde son 17 ayın en yüksek seviyesi olan 53'e tırmandı. Piyasa beklentileri, ekimde bileşik PMI'ın 52,2, hizmet PMI'nın 52,6 olması yönündeydi. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Galatasaray'da Okan Buruk kararlı! 'İlk 8'e girmek istiyoruz'

Galatasaray'da Okan Buruk kararlı! 'İlk 8'e girmek istiyoruz'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan taraftara teşekkür

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan taraftara teşekkür