Euro Bölgesi'nde büyüme oranı revize edildi

Eurostat, Euro Bölgesi için 2022 yılı 2. çeyrek GSYH büyüme oranını yukarı yönlü revize etti.

Enflasyondaki yükseliş hanehalklarının harcanabilir gelirlerini azaltsa da harcamalarda artış yılın ilk yarısında toparlandı ve Euro Bölgesi ekonomik büyüme oranını yükseltti.

Eurostat'ın verilerine göre Euro Bölgesi için 2. çeyrek büyüme oranı yüzde 0,6'dan yüzde 0,8'e yükseltildi. 2. çeyrek için yıllık büyüme oranı da yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e revize edildi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre neredeyse hiç büyüme göstermezken, Hollanda yüzde 2,6 ile en güçlü büyümeyi kaydetti. Fransa ekonomisi yüzde 0,5 büyürken, İtalya ve İspanya'da büyüme oranları yüzde 1,1 oldu.

Euro Bölgesi için hanehalkı harcamalarının büyümeye katkısı yüzde 0'dan yüzde 0,6'ya revize edilirken, kamu harcamalarının büyümeye katkısı 0,1 puan ve sermaye oluşumunun büyümeye katkısı yüzde 0,2 olarak kayıtlara geçti.