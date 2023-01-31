Euro Bölgesi'nde büyüme rakamları belli oldu

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ekonomi 2022 yılı 4. çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0.1 oranında büyüme kaydetti.

Piyasalarda beklenti ekonominin 4. çeyrekte yüzde 0.1 oranında daralması yönündeydi.

Ekonomi 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.9 büyüme gösterdi. Piyasa beklentisi ise yüzde 2.2 oranında büyüme gerçekleşeceği yönündeydi.