Euro Bölgesi'nde cari açık rekor kırdı

Euro Bölgesi temmuz ayı cari açık rakamı açıklandı. Buna göre cari denge 19.9 milyar euro açık verdi. Haziran ayında ise 4.2 milyar euro açık verilmişti.

Cari açığın rekor seviyeye yükselmesindeki ana sebep üretimdeki düşüş olarak öne çıkıyor. Özellikle Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz tedarikinde kısıtlamalara gitmesiyle birlikte enerji krizi üretimdeki düşüşü tetikliyor.