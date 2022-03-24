Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite geriledi

S&P Global tarafından hazırlanan Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi mart ayında şubat ayındaki 55,5'ten 54,5'e gerilese de 53,9 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global Baş Ekonomisti Chris Williamson yaptığı değerlendirmede "Anket verileri Rusya-Ukrayna savaşının Euro Bölgesi ekonomisi üzerinde ne kadar çabuk, kayda değer bir etkisi olduğunun altını çizdi ve Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrekte düşüş yaşama riskini ön plana çıkardı. Savaş var olan pandemi ile ilişkili fiyat baskılarıyla tedarik zinciri sıkıntılarını kötüleştirdi" ifadelerini kullandı.

Mart ayında bileşik girdi ve çıktı fiyat endeksleri anket tarihinin en yüksek seviyelerini gördü. Çıktı fiyat endeksi 62,3 puandan 65,7 puana yükseldi.

İmalat PMI'ın 58,2 puandan 57 puana gerilediği ancak 56 olan beklentinin üzerinde kalmayı başardığı mart ayında hizmet PMI da 54,2 puan olan tahminleri aşarak 54,8 puan seviyesinde gerçekleşti.