Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite daraldı

Yaşam maliyetlerindeki artışın tüketicileri harcamalarını kısmaya yöneltmesi ve tedarik zinciri sıkıntılarının imalat sektörünü olumsuz etkilemesi ekonomik aktivitenin daralmasına neden oldu.

S&P Global tarafından hazırlanan ağustos ayı öncü bileşik PMI temmuz ayındaki 49,9 puandan 49,2 puana indi. Beklenti ise 49 puana gerileyeceği yönündeydi.

Ağustos ayı bileşik PMI verisi 2021 yılı Şubat ayından bu yana görülen en düşük değer olarak kayıtlara geçti.

S&P Global Ekonomisti Andrew Harker yaptığı değerlendirmede "Euro Bölgesi için gelen son PMI datası yılın üçüncü çeyreğinde ekonominin daralmakta olduğuna yönelik bir işaret" dedi.

Ağustos ayında hizmet sektörü PMI 51,2 puandan 50,2 puana gerilerken, imalat sektörü PMI 49,8 puandan 49,7 puana indi.