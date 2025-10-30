Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi arttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekim ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 1 puan yükselişle 96,7 puan oldu. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,2 puan artarak 96,8 puana çıktı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 95,7 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin, beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti. Endeksteki yükseliş, sanayi, perakende ve inşaat sektörleri ile tüketicilerin güven artışından kaynaklandı.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, ekimde eksi 14,9'dan eksi 14,2'ye çıktı. AB'de de endeks eylülde eksi 14,3'ten eksi 13,5 seviyesine yükseldi. Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde iyileşme oldu.