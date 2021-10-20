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Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi'nde, eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 3,4'le son 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

20.10.2021 - 13:40 | | AA
Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ağustos ayında yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,6'ya yükseldi.

Euro Bölgesi'nde de ağustosta yüzde 3 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,4'e ulaştı.

Enflasyon, geçen yılın eylül ayında AB'de yüzde 0,3, Euro Bölgesi'nde ise yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Eylül ayında enflasyondaki yükselişe en fazla katkıyı enerji fiyatlarındaki artış verdi.

Enflasyon, eylül ayında Litvanya ve Estonya'da yüzde 6,4, Polonya'da yüzde 5,6, Macaristan'da yüzde 5,5, Romanya'da yüzde 5,2 ve Letonya'da yüzde 4,7 seviyesinde ölçüldü. 

Söz konusu oran, Almanya'da yüzde 4,1, İspanya'da yüzde 4, Belçika'da yüzde 3,8, İtalya'da yüzde 2,9 ve Fransa'da yüzde 2,7 olarak belirlendi.

 Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı eylül ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

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