Euro Bölgesi'nde enflasyon 2 yılın dibinde
Euro Bölgesi’nde ekim ayı tüketici fiyatları yıllık bazda düşüş gösterdi. Böylelikle enflasyon son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.
31.10.2023 - 13:34 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’ne yönelik ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre öncü verilerle yıllık tüketici fiyatları yüzde 2.9 seviyesine geriledi.
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Ekim ayıyla birlikte Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Bir önceki ay yıllık tüketici fiyatları yüzde 4.3 seviyesindeydi.
Piyasalarda beklenti ise yıllık tüketici fiyatlarının yüzde 3.1 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
Aylık bazda tüketici fiyatları ise yüzde 0.1 oranında yükseldi. Eylülde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.3 oranında yukarı gelmişti.