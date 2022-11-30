Euro Bölgesi'nde enflasyon artışı yavaşladı

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre kasım ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 10 oranında arttı.

Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 10.6 olarak açıklanmıştı. Böylelikle Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat artışı yavaşlamış oldu.

Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının kasım ayında yıllık bazda yüzde 10.4 oranında artması yönündeydi.

Çekirdek tüketici fiyatları ise kasım ayında yıllık bazda yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi de çekirdek tüketici fiyatlarının değişmemesi yönündeydi.