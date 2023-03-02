Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri aştı
Euro Bölgesi’nde enflasyon şubat ayında yıllık bazda beklentilerin üzerine çıktı.
02.03.2023 - 13:12 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi ekonomisine yönelik 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Öncü verilerle şubatta yıllık enflasyon yüzde 8.5 olarak açıklandı.
Piyasalarda beklenti enflasyonun yüzde 8.2 olması yönündeydi.
Çekirdek tüketici fiyatları şubatta yıllık bazda yüzde 5.3 olan piyasa beklentisinin üzerine çıkarak yüzde 5.6 olarak ölçüldü.
Ocak ayında işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 6.7 oranında açıklandı.
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