Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri yavaşladı

Kasım ayında yapılan ankete göre gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 5,4'ten yüzde 5'e indi. Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi.

Anket Euro Bölgesi'nin 6 büyük ekonomisinde 14 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

ECB'nin projeksiyonlarına göre enflasyon 2023 yılı son çeyrekte yüzde 3'e gerileyecek. Ancak yüzde 2 hedefine 2025 yılının ikinci yarısında ulaşılabilecek.