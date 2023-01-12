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Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri yavaşladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından gerçekleştirilen aylık ankete göre Euro Bölgesi'nde tüketicilerin enflasyon beklentileri düştü.

12.01.2023 - 14:30 |
Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri yavaşladı

Kasım ayında yapılan ankete göre gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 5,4'ten yüzde 5'e indi. Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 2,9'a geriledi.

Anket Euro Bölgesi'nin 6 büyük ekonomisinde 14 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

ECB'nin projeksiyonlarına göre enflasyon 2023 yılı son çeyrekte yüzde 3'e gerileyecek. Ancak yüzde 2 hedefine 2025 yılının ikinci yarısında ulaşılabilecek.

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