Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi arttı

Euro Bölgesi'ndeki tüketiciler, ECB'nin son anketine göre ağustos ayında kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini artırdı. Aynı zamanda, gelecek yıla ilişkin nominal gelir artışı beklentileri de yükselirken, işsizlikte hafif bir artış öngörüldü.



ECB'nin aylık Tüketici Beklentileri Anketi'ne (CES) göre, önümüzdeki 12 aya ilişkin medyan enflasyon beklentileri temmuz ayındaki %2,6'dan ağustos ayında %2,8'e yükseldi. Beş yıl sonrasına ilişkin beklentiler ise %2,1'den %2,2'ye çıkarak Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak üç yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri %2,5 seviyesinde sabit kaldı.



Tüketiciler ayrıca, gelecek 12 ay için nominal gelir artışı beklentilerini %0,9'dan %1,1'e yükseltti, ancak harcama büyümesi beklentilerini değiştirmeden bıraktı. İstihdam piyasası açısından ise işsizlikte hafif bir artış olacağını öngörüyorlar.