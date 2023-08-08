Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi düştü

Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen "Tüketici Beklentileri Anketi"ne göre Euro Bölgesi'nde gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,4 oldu.

Önceki ankette gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,9 seviyesinde bulunuyordu.

Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e indi.

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları en son yıllık yüzde 5,3 olarak açıklandı.