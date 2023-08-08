Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi düştü
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Tüketici Beklentiler Anketi'ni açıkladı. Buna göre 12 ay ve 3 yıl için enflasyon beklentileri düşüş gösterdi.
08.08.2023 - 13:56 |
Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen "Tüketici Beklentileri Anketi"ne göre Euro Bölgesi'nde gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,4 oldu.
Önceki ankette gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,9 seviyesinde bulunuyordu.
Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e indi.
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları en son yıllık yüzde 5,3 olarak açıklandı.