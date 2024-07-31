Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentiyi aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

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Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,6 oldu. Beklenti, yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 2,5 ile yatay bir seyir izleyeceği yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile enerji ve yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon haziranda Belçika'da yüzde 5,5, İspanya'da ve Avusturya'da yüzde 2,9, Hırvatistan'da yüzde 3,4 ve Hollanda'da yüzde 3,5, Almanya ve Fransa'da yüzde 2,6 oldu.