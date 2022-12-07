Euro Bölgesi'nde enflasyon bekleyişleri arttı

Gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi ekim ayında, eylül ayındaki yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e yükseldi.

6 Euro Bölgesi üyesi ülkede 14 bin kişi ile yapılan ankete göre gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 3'te kaldı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon ekim ayında yüzde 10,6'yı gördü ve kasım ayında yüzde 10 oldu.

ECB anketine göre gelecek 12 ay için ekonomide büyüme beklentisi yüzde --2,4'ten yüzde -2,6'ya geriledi.