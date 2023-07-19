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Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Euro Bölgesi'nde haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 5.5 seviyesine geriledi.

19.07.2023 - 13:02 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 5.5 seviyesine indi. Piyasalarda beklenti de tüketici fiyatlarının yüzde 5.5 seviyesinde gelmesi yönündeydi.

Böylelikle bir önceki ay yüzde 6.1 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyon gerilemiş oldu.

Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda piyasa beklentilerine paralel yüzde 0.3 oranında yükseldi.

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