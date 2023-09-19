Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu
Euro Bölgesi’nde ağustos ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 5.3 seviyesinden 5.2’ye yavaşladı.
19.09.2023 - 12:05 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 5.2 seviyesine indi.
Temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 5.3 seviyesindeydi. Piyasalarda beklenti de yıllık tüketici fiyatlarının değişmemesi yönündeydi.
Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.5 oranında arttı. Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında gerilemişti.
Piyasalar ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0.6 oranında artmasını bekliyordu.