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Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Euro Bölgesi enflasyonu Ekim ayında beklenenden daha fazla hızlandı.

31.10.2024 - 13:37 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Euro para birimini paylaşan 20 ülkede enflasyon, Eylül ayındaki %1,7'den %2,0'ye yükseldi ve %1,9 beklentinin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda ise %0,3 artış yaşandı.

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Eurostat'ın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre daha yakından takip edilen, değişken gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan rakam ise %2,7'de sabit kalarak %2,6'lık tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyonda aylık bazda %0,2 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat sepetindeki en büyük kalem olan hizmet sektöründeki enflasyonun çok hızlı seyretmesi ve %3,9'da sabit kalması en önemli endişe kaynağı oldu.

Perşembe günü Eurostat tarafından açıklanan ayrı bir veriye göre, işsizlik oranının Eylül ayında tüm zamanların en düşük seviyesi olan %6,3'te sabit kalmasıyla iş gücü piyasası da sıkılığını koruyor.

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