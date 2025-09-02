Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu
HaberlerUzmanparaEuro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 2,1 seviyesine yükseldi.

02.09.2025 - 12:33 | | AA
Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yüzde 2,1'e çıktı. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 oldu. Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Haberin Devamı

Euro Bölgesi'nde ağustosta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde görüldü. Bunu, yüzde 3,1 ile hizmetler, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 1,9 geriledi.

Yıllık enflasyon ağustos ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

İsrail gazetesi yazdı: Erdoğan, İsrail'i tehdit ediyor! Akdeniz'den Kızıldeniz'e kuşatma

İsrail gazetesi yazdı: Erdoğan, İsrail'i tehdit ediyor! Akdeniz'den Kızıldeniz'e kuşatma

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe yanıtı! Transfer gerçekleri ortaya çıktı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe yanıtı! Transfer gerçekleri ortaya çıktı