Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Enflasyon, temmuz ayına göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1, aylık bazda yüzde 0,2 arttığı yönündeydi. Euro Bölgesi'nde ağustosta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Sektörler özelinde değerlendirildiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,44 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,62 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri sektörü izledi.

AB'de ise enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,4 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 2,7 arttı. Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi orta vadede yüzde 2.