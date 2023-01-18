Euro Bölgesi'nde enflasyon düştü

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre aralık ayında yıllık bazda tüketici fiyatları piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 9.2 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylelikle yıllık bazda tüketici fiyatları gerileme göstermiş oldu.

Aralıkta aylık bazda tüketici fiyatları ise yüzde 0.4 oranında gerileme gösterdi. Piyasa beklentisi yüzde 0.3 oranında düşüş olacağı yönündeydi.

Kasımda aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında gerilemişti.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek tüketici fiyatları ise aralık ayında yıllık bazda yüzde 5.2 seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayında yıllık çekirdek tüketici fiyatları yüzde 5 olarak açıklanmıştı.