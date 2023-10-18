Euro Bölgesi'nde enflasyon düştü

Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları eylülde aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

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Tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 5.2 seviyesinden yüzde 4.3’e geriledi.

Ağustosta aylık bazda yüzde 0.5 oranında artan tüketici fiyatları eylülde yüzde 0.3 oranında yükseldi.

Piyasalarda beklenti de tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 4.3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.