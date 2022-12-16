Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre kasımda yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 10.1 oranında geldi. Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının yüzde 10 seviyesinde açıklanması yönündeydi.

Bir önceki ay yıllık tüketici fiyatları yüzde 10.6 olarak açıklanmıştı. Böylelikle yıllık enflasyon aşağı yönlü bir seyir izlemiş oldu.

Kasımda aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında gerileyerek piyasa beklentilerine paralel geldi. Bir önceki ay enflasyon yüzde 1.5 oranında yükselmişti.