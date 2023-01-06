Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin Aralık 2022 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı.

Euro Bölgesi'nde kasım ayında yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 9,2'ye geriledi. Piyasada beklenti ise Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 9,7 olması yönündeydi.

Euro Bölgesi’nde enflasyon aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü.