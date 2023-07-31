Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik temmuz ayı tüketici fiyatları verisi açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 5.3 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 5.5 seviyesinde gelmişti. Böylelikle yıllık enflasyonda düşüş görülmüş oldu.

Temmuzda aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında düştü. Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının yüzde 0.3 oranında artacağı yönündeydi.