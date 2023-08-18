Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
Euro Bölgesi’nde enflasyon aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi.
18.08.2023 - 12:05 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'ne yönelik temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre temmuzda tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.1 oranında azalarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.
Haziranda aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.3 oranında yükselmişti.
Temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 5.3 olarak açıklandı. Piyasalarda da beklenti enflasyonun yüzde 5.3 oranında gerçekleşmesi yönündeydi.
Haziranda yıllık bazda enflasyon yüzde 5.5 olarak açıklanmıştı.