Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi’nde kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları piyasa beklentilerine paralel yüzde 2.4 olarak açıklandı.

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Ekimde yıllık enflasyon yüzde 2.9 seviyesindeydi. Böylelikle yıllık enflasyonda gerileme yaşandı.

Aylık bazda enflasyon kasımda yüzde 0.6 oranında düştü. Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının yüzde 0.5 oranında düşeceği yönündeydi.

Ekimde aylık enflasyon yüzde 0.1 oranında yukarı gelmişti.