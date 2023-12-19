Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi’nde kasımda aylık ve yıllık enflasyon düşüş gösterdi.

19.12.2023 - 13:58 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi’nde kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları piyasa beklentilerine paralel yüzde 2.4 olarak açıklandı.  

Haberin Devamı

Ekimde yıllık enflasyon yüzde 2.9 seviyesindeydi. Böylelikle yıllık enflasyonda gerileme yaşandı. 

Aylık bazda enflasyon kasımda yüzde 0.6 oranında düştü. Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının yüzde 0.5 oranında düşeceği yönündeydi. 

Ekimde aylık enflasyon yüzde 0.1 oranında yukarı gelmişti. 

CANLI ANLATIM | Başakşehir - Sivasspor

CANLI ANLATIM | Başakşehir - Sivasspor

'Kafkametler'in görüntüleri ortaya çıktı

'Kafkametler'in görüntüleri ortaya çıktı