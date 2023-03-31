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Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları belli oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 6,9 oldu.

31.03.2023 - 13:18 |
Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon verilerini yayınladı. Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 8,5 olan yıllık enflasyon martta yüzde 6,9 oldu.

Piyasada beklenti yıllık enflasyonun martta yüzde 7,1 olması yönündeydi. Euro Bölgesi'nde enflasyon martta bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

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