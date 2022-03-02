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'Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kıracak'

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Almanya'da bu yıl enflasyonun ilk tahminlerin üzerinde olmasını, Euro Bölgesi'nde ise enflasyonun rekor seviyelere çıkmasının beklendiğine işaret ederek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını normalleştirmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

02.03.2022 - 13:21 |
'Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kıracak'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesi de enflasyon baskılarının yoğunlaşmakta olduğunu belirten Nagel, Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkilerini tahmin etmenin imkansız olduğunu ancak ECB'nin mart toplantısında teşviklerden çıkışı hızlandıracağını söyledi.

Nagel, "Eğer fiyat istikrarı bunu gerektiriyorsa ECB Yönetim Konseyi para politikası rotasında ayarlama yapmalı. Para politikasının normalleşmesine odaklanmaya devam etmemiz gerekli" diye konuştu.

Ukrayna'da savaşın Alman ekonomisini enerji fiyatları, dış ticaret ve artan belirsizlik yolu ile etkilemesinin muhtemel olduğunu ifade eden Nagel, etkinin ne kadar güçlü olacağını şu anda tahmin edemeyeceklerini vurguladı.

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