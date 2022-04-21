Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 7.4 ile rekor artış kaydetti. Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yüzde 7.5 oranında yükseleceği yönündeydi.

Tüketici fiyatları martta aylık bazda yüzde 2.4 ile beklentilerin altında arttı. Piyasa öngörüsü yüzde 2.5 yükseleceği şeklindeydi.

Çekirdek tüketici fiyatları ise yıllık yüzde 2.9, aylık ise 1.2 oranında arttı. Piyasalar yıllık yüzde 3, aylık 1.2 oranında yükselmesini bekliyordu.

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 5.9 oranında yükselmişti.