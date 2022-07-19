Euro Bölgesi’nde enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre haziran ayında tüketici fiyatları piyasa beklentileri doğrultusunda yıllık bazda yüzde 8.6 oranında artarak rekor seviyeye çıktı.

Tüketici fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.1 oranında yükselmişti.

Aylık bazda tüketici fiyatları ise piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 0.8 oranında yükseliş kaydetti.

Haziran ayı enflasyonuna enerji fiyatlarının katkısının 4,19 puan olduğunu belirten Eurostat, gıda, alkol ve tütün fiyatlarının katkısının 1,88 puan olduğunu da vurguladı.

Haziran ayında Euro Bölgesi'nde en yüksek enflasyon yüzde 22 ile Estonya'da görülürken, Litvanya'da yüzde 20,5 ve Letonya'da yüzde 19,2 oldu.

En düşük enflasyon ise yüzde 6,1 ile Malta, yüzde 6,5 ile Fransa ve yüzde 8,1 ile Finlandiya'da görüldü.