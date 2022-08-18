Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.9 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı.
18.08.2022 - 13:07 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi’nde temmuz ayı tüketici enflasyonu açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.9 oranında artarak piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti. Haziran ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.6 oranında yükselmişti.
Temmuzda aylık bazda tüketici fiyatları ise yüzde 0.1 oranında yükselerek piyasa beklentileri dahilinde geldi. Tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 0.8 oranında artmıştı.
Çekirdek tüketici fiyatları temmuzda yıllık bazda yüzde 4 artarken, aylık bazda ise yüzde 0.2 geriledi.