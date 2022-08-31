Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Eurostat verilerine göre ağustos ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 arttı. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,9 olmuştu. Ağustos ayında da fiyatların yüzde 8,9 yükselmesi bekleniyordu.

Ağustos ayında enflasyondaki artışın ana yönlendiricileri gıda, alkol ve tütün fiyatları oldu. Temmuz ayında yıllık yüzde 9,8 olan gıda, alkol ve tütün fiyat artışı ağustos ayında yüzde 10,6'ya çıktı.

Ağustos ayında enerji fiyatlarında yıllık artış ise temmuz ayındaki yüzde 39,6'dan yüzde 38,3'e geriledi.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon da ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı. Temmuz ayında çekirdek enflasyon yüzde 4 olmuştu.