Euro Bölgesi’nde enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 10.6 oranında artış gösterdi. Piyasalarda beklenti ise tüketici fiyatlarının yüzde 10.7 oranında yükseleceği yönündeydi.

Eylül ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 9.9 oranında yükselmişti. Böylelikle enflasyon ekim ayında rekor seviyeye ulaşmış oldu.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 1.5 oranında artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Çekirdek tüketici fiyatları ise ekim ayında yıllık bazda yüzde 5, aylık bazda yüzde 0.6 oranında arttı.

ENERJİ KRİZİ ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

Özellikle şubat ayı sonlarına doğru Rusya ile Ukrayna arasında savaşın meydana gelmesiyle birlikte enerji emtialarında sert yükselişler görülmüştü. Avrupa doğal gaz ve petrolde büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olduğundan dolayı bu ülkeye uygulanan yaptırımlar enerji krizini körüklüyor.

Rusya'dan doğal gaz ve petrol alımının azaltılmasıyla birlikte enerji girdi maliyetlerindeki yükselişler enflasyonu artırıyor. Bu durum birçok Avrupa ülkesinin enflasyon ile mücadele etmesine yol açıyor.

ECB FAİZİ 13 YILIN ZİRVESİNE ÇIKARMIŞTI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırmıştı. Banka ana refinansman oranını yüzde 2’ye, marjinal borç verme imkanını yüzde 2,25’e ve mevduat faizini yüzde 1,50’ye yükseltmişti. Faiz oranları son 13 yılın en yüksek seviyeleri olarak kayıtlara geçmişti.